Essen: Bande soll reiche „Sugar Daddys“ ausgenommen haben

Essen. Polizei ist einer Bande von jungen Tätern auf die Spur gekommen, die vermögende Männer bestohlen hat. In Essen wurde ein Porsche sichergestellt.

Sie sollen über die Internetplattform „mysugardaddy“ mit gut situierten älteren Männern angebandelt haben, um sie um ihr Vermögen zu bringen: Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls mit sechsstelligem Schaden haben Beamte der Essener Ermittlungsgruppe Jugend fünf von sechs Beschuldigten im Alter von 17 bis 27 Jahren festgenommen und mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt.

Drei der jungen Männer sitzen bereits in Untersuchungshaft, zwei wurden wieder entlassen, nach dem sechsten wird aktuell wohl noch gesucht.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag berichteten, seien am Mittwoch mit der Unterstützung der Einsatzhundertschaft sieben Wohnungen vor allem in Essen, aber auch in Datteln nach Beweismitteln durchsucht worden. Diebesgut und Einbruchswerkzeuge seien sichergestellt worden - ebenso ein Porsche.

Nobelkarosse soll durch Straftaten finanziert worden sein

Das nennen die Behörden Vermögensabschöpfung: Denn ein 24 Jahre altes mutmaßliches Mitglied der Bande aus Essen soll die Nobelkarosse durch die Straftaten finanziert haben.

Was dafür spricht, dass die kriminellen Machenschaften der jungen Männer sehr lukrativ gewesen sein dürften. In nur zwei Fällen machten sie nach Erkenntnissen der Ermittler Beute im Wert von 155.000 Euro. Für wie viele mögliche weitere Delikte sie in Frage kommen, wird derzeit geprüft. Details zur Masche der Bande und zu den Hintergründen ihrer mutmaßlichen Mitglieder wollte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht nennen.

Seit Juli haben Polizei und die Staatsanwaltschaft Essen die mutmaßlichen Kriminellen im Visier und Erkenntnisse gesammelt. Die Ermittlungen wurden verdeckt geführt, bis die Behörden die gerichtlichen Beschlüsse in der Tasche hatten, um am Donnerstagmorgen schließlich zuschlagen zu können. (j.m.)

