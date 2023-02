Essen: Baby stirbt nach Misshandlung – Mutter unter Verdacht

In Essen-Altendorf ist eine Frau festgenommen worden, die unter Verdacht steht, ihre sechs Monate alte Tochter gewaltsam misshandelt zu haben. Das Baby starb am Mittwoch. (Symbolbild)

Essen. Eine Mutter (22) steht im Verdacht, ihre Tochter (6 Monate) gewaltsam misshandelt zu haben. Das Baby ist am Mittwoch im Uni-Klinikum gestorben.

Eine 22-jährige Mutter aus Essen steht im Verdacht, ihre sechs Monate alte Tochter so schwer misshandelt zu haben, dass das Mädchen an den Folgen der Gewalt starb. Die Frau sitzt seit Mittwoch (22.2.) in Untersuchungshaft, ermittelt wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Das Baby starb am Mittwochmittag. Die Polizei hat „aufgrund der Gesamtumstände“ eine Mordkommission eingerichtet.

Am Montagabend (20.2.) hatte die junge Mutter nach Angaben der Polizei einen medizinischen Notfall bei ihrem Baby gemeldet. Die Frau lebt mit ihrem Partner, dem Vater des Kindes, im Stadtteil Altendorf. Alarmierte Rettungssanitäter und ein Notarzt mussten das Mädchen noch in der Wohnung der Eltern reanimieren, es kam dann ins Krankenhaus für eine Not-Operation. Offenbar gab es schwerste innere Verletzungen. Trotz der OP habe sich das Baby weiter in einem kritischen Zustand befunden.

Schnell kam der Verdacht im Uni-Klinikum Essen: Baby ist Opfer von Gewalt

Noch in der Nacht zum Dienstag äußerten Mediziner erstmals den Verdacht, dass es sich um Folgen einer körperlichen Misshandlung handeln könnte, und verständigten die Polizei. Auch das Jugendamt wurde hinzugezogen. Der Anfangsverdacht der Ermittler erhärtete sich schnell, heißt es, und am Mittwoch (22.2.) wurde die Mutter festgenommen. Sie sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Ermittlungen gegen den Vater gebe es nicht, heißt es.

Die Familie sei bislang nicht in irgendeiner Hinsicht auffällig gewesen, berichtet Oberstaatsanwältin Birgit Jürgens auf Anfrage unserer Redaktion. Auch die Stadt Essen hat bislang keine Akte über die Familie angelegt; dem Jugendamt sei die Familie nicht bekannt, berichtet Silke Lenz, Sprecherin der Stadt Essen. Das Jugendamt sei allerdings ab sofort involviert – ein Geschwisterkind des Opfers wurde nach Angaben von Silke Lenz sofort in Obhut genommen.

