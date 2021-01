Essen: Autorin schreibt spannende Geschichten für Kinder

Essen Heike Kurtenbach ist unter die Kinderbuchautorinnen gegangen. Die abenteuereichen Geschichten über Holla die Waldfee hat sie selbst illustriert.

Wenn man kleinen Kindern zum Geburtstag etwas schenken will, haben Spielzeugläden eine große Auswahl. Daran hatte Heike Kurtenbach auch einen Moment gedacht, als der Festtag für ihre Nichte näher rückte. Doch dann entschied sie sich anders, ganz anders. Sie schrieb für die kleine Lotti eine Geschichte. Und nicht nur das: Sie illustrierte jede der 44 Seiten mit Bildern. Am Ende hatte die heute 47-Jährige ihr erstes Kinderbuch verfasst.

Kinder begleiten die Fee auf Erkundungstouren durch die Natur

Dass noch weitere folgen würden, war allerdings zu dem Zeitpunkt noch nicht so recht absehbar, erinnert sich Heike Kurtenbach. Aber es sollte sich schnell zeigen, wie sehr nicht nur die Nichte, sondern auch die Familie, Freunde und Bekannte von „Holla die Waldfee“ angetan waren. So heißt sowohl der erste Titel als auch die gesamte Reihe. Die Essenerin hat darin eine Figur erschaffen, die während ihrer Erkundungstouren durch den Wald auf zahlreiche seiner Bewohner trifft, die alle aus ihrem Leben erzählen. Holla merkt aber schon schnell, dass ein jeder sein Päckchen zu tragen hat. Das reicht von der stets hungrigen Maus über einen verärgerten Igel bis hin zum verzweifelten Bären.

Aber was wäre eine Fee, wenn sie nicht jedem aus der Patsche helfen würde. Gemeinsam mit den Tieren erlebt Holla manches Abenteuer, zieht zugleich das junge Publikum in ihren Bann. „Gerade das Illustrieren und freie Gestalten der Geschichte war mir sehr wichtig“ betont die Essenerin. Dabei kommen ihr Ausbildung und Beruf zugute. Sie hat Schriftsetzerin gelernt und ist seit über 25 Jahren als Mediengestalterin im graphischen Gewerbe tätig. So lag es auch nahe, dass sie ihre Bücher im Selbstverlag herausgibt, zumal die kleine Waldfee für sie immer mehr zu einer Herzensangelegenheit wurde.

Auftritt bei der Leipziger Buchmesse

Als sie damals mit dem ersten Buch begann, sollte es nicht lange dauern, bis die Branche auf sie aufmerksam wurde. Vor allem der Kontakt zum Essener Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendliteratur öffnete ihr im übertragenen Sinn viele Türen. Heike Kurtenbach wurde zu Lesungen in Kitas und Grundschulen eingeladen und war am Weltkindertag im Grugapark zu Gast, um den Kindern dort vorzulesen. Zudem nahm sie als Ausstellerin an der Leipziger Buchmesse teil. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hat sie noch in bester Erinnerung, der war anlässlich der A-40-Sperrung im Kulturhauptstadtjahr 2010, bei dem sie Kindern – auf der Autobahn sitzend – zum ersten Mal aus ihrem Buch vorgelesen hat.

Mit ihren Büchern möchte sie Kindern die Natur näherbringen, das Umweltbewusstsein fördern und noch ein weiteres Anliegen umsetzen. „Die Geschichten zeigen allesamt, dass man gemeinsam stark ist, Freundschaft und Verbundenheit weiterhelfen." Wie schon der erste Titel leiten sich auch die für die nachfolgenden Bände aus Alltagssprüchen oder Floskeln ab. Im Band 2 trifft die gute Fee auf den lieben Scholli und im dritten dreht es sich um die grüne Neune. „Kinder kennen die Begriffe, hören sie in der Familie oder in der Kita“, erläutert Heike Kurtenbach. „Wenn ihnen das bekannt vorkommt, dann haben sie auch eine ganz andere Beziehung zu dem Buch.“

Animationsfilm für Youtube gedreht

Das nächste Buch ist bereits in Arbeit, Donnerlüttchen heißt darin die Figur, mit der die Waldfee Spannendes erlebt. An Ideen mangelt es der Essenerin nicht, über ein Dutzend Bücher sollen es auf jeden Fall noch werden. Inzwischen ist sie dazu übergegangen, Teile der Texte in Reimform zu verfassen. „Kinder lieben das“, hat sie festgestellt.

Ende letzten Jahres dann hat ein weiteres Projekt das Licht der Welt erblickt: Aus Holla die Waldfee wurde ein Animationsfilm erstellt, den sich kleine und große Kinder auf dem YouTube Kanal von Heike Kurtenbach anschauen können. Die Arbeit an diesem Projekt habe so viel Spaß gemacht, dass sie noch eine weitere kleine Weihnachtsgeschichte verfilmt und veröffentlicht habe.

Ihre Nichte, inzwischen 17 Jahre alt, hält das Holla-Buch in Ehren, schließlich findet sich darin eine Widmung ihrer Tante. Damit kein Neid unter Geschwistern aufkommt, hat Neffe Friedrich (13) dann das zweite Buch von Heike Kurtenbach als Geschenk zu seinem sechsten Geburtstag erhalten.

Druck und Bestellung

Die ersten beiden Bücher hat die Autorin in einer Druckerei im Allgäu, das dritte in Köthen (Sachsen-Anhalt) drucken lassen. Die Bücher sind in jeder Buchhandlung oder direkt bei der Autorin bestellbar: www.holla-die-waldfee.net