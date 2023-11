Essen: Autofahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Essen. Ein 62-Jähriger ist auf der Hirtsieferstraße von einem Auto touchiert und verletzt worden. Der Fahrer des VW flüchtete. Die Polizei sucht ihn.

Nach einem Unfall mit einem verletzten Fußgänger in Essen-Altendorf und der Flucht eines Autofahrers ermittelt die Polizei und hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte der 62-Jährige am Donnerstag (9. November) gegen 14.10 Uhr die Hirtsieferstraße an der Einmündung Altendorfer Straße überqueren wollen, als er von einem metallic-grünen VW touchiert wurde und zu Boden stürzte. Dabei zog sich der Passant leichte Verletzungen zu. Der Unfallfahrer machte sich aus dem Staub. Rettungskräfte brachten den Fußgänger in ein Krankenhaus.

Das Auto soll ein Duisburger Kennzeichen haben. Am Heck prangt ein Aufkleber des FC Schalke 04.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zu dem VW machen kann, sollte sich an das Verkehrskommissariat 1 der Essener Polizei wenden unter 0201/829-0.

