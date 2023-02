Essen: Autofahrer bei Kollision mit Baum schwer verletzt

Essen. Ein 81-Jähriger kam von der Sommerburgstraße ab und krachte vor einen Baum. Der fiel um und die Krone auf ein Auto einer 25-Jährigen.

Bei einem Verkehrsunfall mit drei demolierten Autos auf der Margarethenhöhe in Essen ist am Montagnachmittag ein 81 Jahre alter BMW-Fahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der Seniore mit seinem Wagen gegen 15 Uhr von der Sommerburgstraße abgekommen, bevor er einen geparkten Ford touchierte und schließlich gegen einen Baum krachte.

Der Stamm wurde durch die Wucht des Aufpralls so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass er abbrach und die Baumkrone auf einen Suzuki einer 25-Jährigen fiel. Die Frau am Steuer blieb unverletzt, teilte Polizeisprecherin Sonja Kochem mit.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Sommerburgstraße zwischen Lührmannwald und Am Nachtigallental in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ursache des Crashs ist noch unklar.

