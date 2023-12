Das Auto prallte seitlich in den Bus, berichtete die Polizei.

Feuerwehr Essen: Auto kracht in Linienbus - Großeinsatz

Essen Bei einem Unfall gab es am späten Freitagabend zwei Verletzte. Die Feuerwehr ging von deutlich mehr Personen aus und schickte viele Kräfte.

Ein Unfall mit einem Linienbus in Essen hat am späten Freitagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Am Ende lief alles glimpflicher ab, als von der Feuerwehr ursprünglich befürchtet.

Um 21.32 Uhr kam der Alarm, berichtete die Polizei am Abend auf Nachfrage. Auf der Herculesstraße im Ostviertel war ein weißer Audi aus bisher ungeklärter Ursache seitlich mit einem Gelenk-Linienbus der Ruhrbahn zusammen gekracht.

Audi kracht in Linienbus: Polizei ermittelt zur Unfallursache

Die Feuerwehr befürchtete nach Informationen der Polizei eine Vielzahl an möglichen Verletzten und schickte mehrere Rettungswagen und -kräfte zum Unfallort. Letztlich aber waren nur zwei Verletzte zu versorgen, ein Fahrgast und der Busfahrer, berichtete ein Beamter der Polizei-Leitstelle.

Die Feuerwehr sah sich am Abend nicht in der Lage, aktuelle Auskünfte zum Einsatz zu geben, hieß es in der Feuerwehr-Leitstelle. Auch interessant:Autofahrer touchiert Kind und flüchtet von Unfallort

Zur Unfallursache ermittelt jetzt die Polizei. Den Angaben aus der Polizeileitstelle nach seien die Verletzten vor Ort in Rettungswagen erstversorgt worden. Zur Schwere der Verletzungen gab es keine weiteren Angaben. Der Autofahrer sei den Auskünften nach wohl unverletzt geblieben, hieß es.

Die Ermittlungen laufen.

(dae)

