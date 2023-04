Essen: Auto kracht in Ampelanlage - war Alkohol der Grund?

Am Weidkamp in Essen-Borbeck hat ein Autofahrer eine Ampelanlage demoliert.

Essen. Ein mutmaßlich betrunkener 35-Jähriger hat in Borbeck seinen Golf, eine Ampelanlage und mehr geschrottet. Der Mann wurde schwer verletzt.

Der Notruf, der um 3.17 Uhr am Dienstagmorgen auf der Leitstelle der Essener Polizei einging, klang dramatisch: Ein Autofahrer sei bei einem Unfall am Weidkamp in Borbeck eingeklemmt worden, sein Wagen stehe in Flammen. Das bestätigte sich glücklicherweise nicht. Dennoch fanden die Einsatzkräfte ein Trümmerfeld vor.

Bei seinem Alleinunfall hat der 35-Jährige nicht nur seinen VW Golf, sondern auch eine Ampelanlage geschrottet, ein Geländer sowie den Gehweg beschädigt. Die Wucht des Aufpralls war heftig genug, um die Airbags seines Wagens auszulösen. Der Essener erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Wie Polizeisprecher Matthias Werk am Dienstagmorgen berichtete, sei dem Mann eine Blutprobe entnommen worden: „Womöglich hat er aufgrund von Alkohol die Kontrolle verloren.“ (j.m.)

