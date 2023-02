Feuerwehr Essen Essen: Auto geht während der Fahrt in Flammen auf

Essen. Ein Mercedes hat auf der Norbertstraße in Rüttenscheid Feuer gefangen. Der Fahrer konnte den Wagen noch in eine Haltebucht steuern.

Während der Fahrt ist ein Mercedes am Dienstagmorgen auf der Norbertstraße in Essen-Rüttenscheid in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand.

Wie die Feuerwehr berichtete, hatte ein Anrufer gegen 10.30 Uhr den brennenden Wagen gemeldet. Die ersten Kräfte sahen den Mercedes in einer Haltebucht einer Bushaltestelle. Aus dem Motorraum schlugen Flammen.

Der Fahrer, der sich neben dem Auto befand, gab an, dass er während der Fahrt Flammen im Motorraum bemerkte. Daraufhin steuerte er das Fahrzeug in die Haltebucht und konnte noch persönliche Dinge aus dem Fahrzeug entnehmen, bevor Feuer und Rauch den Innenraum erreichten.

Der Brand konnte schnell mit einem Strahlrohr gelöscht werden, die Norbertstraße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschfahrzeug sowie dem Gerätewagen-Hygiene und dem Gerätewagen-Atemschutz für rund eine Stunde im Einsatz.

