Essen: Auto erfasst Seniorin - 83-Jährige schwer verletzt

Essen. Bei einem Verkehrsunfall in Werden ist eine Fußgängerin von einem BMW erfasst und zu Boden geschleudert worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einer Kollision mit einem Auto hat eine Fußgängerin in Essen-Werden schwere Verletzungen erlitten. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, der sich am Dienstagmittag an der Kreuzung Abteistraße/Brückstraße ereignete.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hatten Zeugen gegen 11.30 Uhr Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde die Essenerin in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines blauen BMW i3 auf der Brückstraße unterwegs und beabsichtigte, in Höhe der Laupendahler Landstraße nach links auf die Abteistraße in Richtung Velbert abzubiegen.

Zeitgleich soll die 83-Jährige den Fußgängerüberweg überquert haben. Aus bisher ungeklärten Gründen erfasste der Velberter die Seniorin mit der Fahrzeugfront, wodurch sie zu Boden stürzte.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, sollte bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen