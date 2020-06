Essen: Auto der Johanniter bleibt nach Unfall auf dem Dach liegen

In einer Rechtskurve hatte der Fahrer aus noch unklaren Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Kombi kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Bei einem Unfall mit einem Fahrzeug der Johanniter-Unfall-Hilfe sind in Essen zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Fahrer des Kombis hatte am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr auf dem Kutschenweg aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Unfall geschah in einer Rechtskurve nahe der Kreuzung zur Straße Zum Timpen auf nasser Fahrbahn.

Die beiden Männer in dem Fahrzeug wurden zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht, einer von ihnen ist nach Polizeiangaben 18 Jahre alt. Alter und Herkunft des zweiten Fahrzeuginsassen waren noch unklar. Auch die Frage, weshalb der Dienstwagen um diese Zeit dort unterwegs war, blieb zunächst offen. (sk)