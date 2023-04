Essen: Auto brannte auf der A 52 aus – Verkehr staute sich

Essen. Nach einem Pkw-Brand staute sich der Verkehr am Sonntag auf der A 52 in Fahrtrichtung Dortmund.

Vermutlich wegen eines technischen Defektes ist am Sonntag Nachmittag ein Pkw an der A52-Ausfahrt Essen-Süd ausgebrannt. Der Verkehr auf der A 52 in Fahrtrichtung Dortmund staute sich erheblich bis etwa 17 Uhr. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschtrupp aus. Verletzt wurde niemand.

Es war der zweite Zwischenfall auf der A 52 auf Essener Stadtgebiet am Sonntag. Bereits am frühen Mittag hatte es in Fahrtrichtung Düsseldorf einen Unfall gegeben, der zu Stau führte.

