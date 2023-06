Inhaberin Hülya Nazlican hat sich entschlossen, ihr Atelier Kunterbunt in Essen-Rüttenscheid aufzugeben.

Einzelhandel Essen: Aus für ökologische Kindermode in Rüttenscheid

Essen-Rüttenscheid. Im Essener Kindergeschäft Atelier Kunterbunt gibt es derzeit noch ökologische Kindermode und Spielzeug zu kaufen. Warum der Laden bald schließt.

Rüttenscheid verliert ein Geschäft für ökologische Kindermode und Kinderspielzeug: Das Atelier Kunterbunt schließt am 30. Juni für immer seine Pforten. Die Kundschaft habe im letzten Jahr abgenommen und die Mietpreise seien gestiegen, so Hülya Nazlican, Inhaberin des Geschäftes am Dohmannskamp 2 (nahe der Annastraße). Eine Wiedereröffnung sei ausgeschlossen.

Seit über zehn Jahren beschäftigt sich Nazlican mit ökologischer Kindermode. Das Bekleidungsgeschäft für Kinder habe sie von ihrer Vorgängerin übernommen, berichtet die Einzelhändlerin: „Ich habe dann meine Nähmaschine mitgebracht und das Angebot um personalisierte Artikel erweitert.“ Nazlican versieht Kissen, Oberteile und Schultüten mit individuellen Motiven. Neben Kleidung und personalisierten Artikeln sind auch Spielwaren und Dekoartikel erhältlich.

Essener Einzelhändlerin: Inflation und Internet sorgen für weniger Kunden

Man merkte, dass den Kundinnen und Kunden in Folge der Inflation weniger Geld zur Verfügung stehe, sagt Nazlican. Außerdem sei es immer beliebter, Kleidung und Spielzeug im Internet zu bestellen. Auch wegen einer Mieterhöhung ihres Ladenlokals habe sie sich für die Schließung entschieden: „Ich bin seit vielen Jahren mit viel Freude in dem Bereich tätig und glaube, dass es ein guter Zeitpunkt zum Aufhören ist.“

Aktuell sind alle Artikel mindestens um 50 Prozent reduziert – beispielsweise ein Hocker aus Holz, Ballonlampen oder ein Puppenbett. Geöffnet hat das Atelier Kunterbunt montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr.

