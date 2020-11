Süßer die Kassen nie klingeln für Essens Marketing-Gesellschaft EMG als zu der Weihnachtszeit – mit all dem Budenzauber in der Innenstadt: Der traditionelle Weihnachtsmarkt, er lockt nicht nur Gäste von Nah und Fern, sondern füllt dank der Standgebühren auch die Kassen einer zur Hälfte städtischen Gesellschaft, die im Angesicht der weitgehenden Absage nun zwar reichlich Kosten, aber kaum Einnahmen verzeichnet. Die Stadt wird aushelfen müssen – mit immerhin 832.000 Euro.

Dies jedenfalls ist der Maximal-Betrag, den man vor einigen Monaten als erforderlichen Zuschussbetrag für die schlimmste aller einkalkulierten Markt-Varianten errechnet hatte: Indem nämlich die Aufbauarbeiten schon erfolgt sind , das vorweihnachtliche Treiben aber mit Blick auf die Corona-Pandemie nicht oder allenfalls in sehr bescheidenem Ausmaß über die Bühne gehen kann.

Sie waren sich einig im Bemühen, den Weihnachtsmarkt nicht vorschnell abzublasen (von links): EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff und Oberbürgermeister Thomas Kufen. Doch angesichts der Corona-Pandemie wird vom Budenzauber nicht allzu viel übrig bleiben. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Veranstaltungen abgesagt, die Belegschaft in Kurzarbeit, aber es reicht nicht

Einem Unternehmen, das wie die EMG auf Kante genäht ist, geht in einer solchen Situation schnell die Puste aus: „Wir haben nicht genügend Eigenkapital, um eine solche Krisensituation aus eigener Kraft zu überstehen“, räumt Geschäftsführer Richard Röhrhoff ein. Nur ein gutes Drittel des Etats von etwa 4,5 Millionen Euro sei durch den Förderzuschuss der Stadt gedeckt, weitere rund 200.000 Euro kommen von der Händlervereinigung Essen Marketing Service e.V., den Rest muss man selbst erwirtschaften.

Aber wo nichts stattfindet, kommt eben auch nichts in die Kasse. Zwar ließ sich manches kompensieren, indem Veranstaltung wie etwa das Stadtfest „Essen Original“ abgesagt wurden und die Belegschaft kurzarbeitete oder ihren Urlaub vorzog. Unterm Strich aber reichte all dies nicht aus, um die drohende Schieflage zu begradigen.

Wenn die Finanzlücke schrumpft, muss die EMG das Geld zurückzahlen

Und so liegt dem neugewählten Rat der Stadt für seine erste echte Arbeitssitzung am 2. Dezember der Vorschlag vor, einen überplanmäßigen Zuschuss von 832.000 Euro lockerzumachen. Sollte die Finanzlücke am Ende geringer ausfallen, muss die EMG das Geld zurückzahlen, das schreibt schon das EU-Recht so vor. Röhrhoff hofft noch darauf, dass auch Essen Marketing am Ende von Bundeshilfen profitiert. Das würde die Kosten von der Stadt auf eine andere staatliche Ebene verlagern.

Was dann im Essener Etat an Kosten hängen bliebe? „Im allerbesten Fall?“, sagt er: „Gar nichts.“

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]