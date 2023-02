Essen: Arbeiter wird beim Fällen von einem Baum getroffen

Bei Baumarbeiten in Essen-Kray ist ein Mann verletzt worden.

Essen. Beim Baumarbeiten auf einem Brachgelände am Bonifaciusring ist ein Mann verletzt worden. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Straße gesperrt.

Beim Fällen eines Baumes am Bonifaciusring in Essen-Kray ist ein Arbeiter am Dienstagmorgen verletzt worden. Rettungsdienst samt Notarzt und Polizeikräfte rückten gegen 8.30 Uhr zu dem Unfallort auf einem Brachgelände aus.

Der Verletzte, der wohl beim Sägen von einem Teil des Baumes getroffen worden ist, wurde erstversorgt und ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei sperrte den Bonifaciusring für die Dauer des Einsatzes.

Die genaue Ursache für den Unfall und die Schwere der erlittenen Verletzungen waren zunächst unklar. (j.m.)

