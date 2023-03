Ein Höhenretter wurde in den Kanalschacht heruntergelassen, um den verletzten Arbeiter zu retten.

Arbeitsunfall Essen: Arbeiter stürzt in Schacht - Höhenretter im Einsatz

Essen. Bei einem Unfall in einem Kanalschacht hat ein Arbeiter wohl schwere Verletzungen erlitten. Einsatzkräfte seilten sich ab, um ihn zu retten.

Nach einem Arbeitsunfall am Mittwochmittag in Essen-Gerschede ist die Feuerwehr mit ihren Höhenrettern im Einsatz.

Wie deren Sprecher Christoph Riße erklärte, ist ein Arbeiter um kurz nach 11 Uhr in einem acht Meter tiefen Kanalschacht an der Gerscheder Straße aus etwa drei Metern Höhe abgestürzt. Einer der Höhenretter wurde mittels einer Drehleiter und einem Seil zu dem Verletzten heruntergelassen. Der 39-Jährige war ansprechbar, so Riße.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann eine Fraktur erlitten haben. Die genaue Ursache des Unfalls war zunächst unklar. (j.m.)

