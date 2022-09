Essen: „Arbeit zu suchen“ – cleverer Dieb stiehlt Luxus-Uhr

Essen. Er lenkte die Mitarbeiterinnen in einem Juweliergeschäft geschickt ab und stahl eine Luxus-Armbanduhr. Von dem Mann gibt es ein Foto.

Mit dem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Mann, der in einem Juweliergeschäft auf der Kettwiger Straße eine hochwertige Armbanduhr gestohlen hat.

Diesen Tatverdächtigen sucht die Polizei Essen. Foto: Polizei Essen

Die Tat ereignete sich bereits am 19. Mai. Kurz vor Geschäftsschluss betrat der Mann das Geschäft und hielt den Mitarbeiterinnen ein Plakat hin. Darauf stand: „Arbeit zu suchen“.

Das Plakat verdeckte seine Hand, die den Umschlag mit der Uhr griff

Die Polizei berichtet: „Obwohl der Unbekannte der deutschen Sprache nicht mächtig war, verwickelte er die Angestellten in ein Gespräch und trat hinter die Theke.“ Dort griff er einen Umschlag, in dem eine Luxus-Uhr lag. Er hielt das Plakat so, dass die Mitarbeiterinnen den Diebstahl nicht bemerkten. Er verließ das Geschäft mit seiner Beute. Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann auf dem Foto? Hinweise an 02018290.

