Essen: Anwohner verärgert über Dauerbaustelle Jahnplatz

Essen-Altendorf. Anwohnern ist die Dauerbaustelle Jahnplatz ein Dorn im Auge. Die Emschergenossenschaft wirbt für Verständnis – aber besonders für Geduld.

Über eine Dauerbaustelle beschweren sich Anwohner am Jahnplatz in Essen-Altendorf. Seit Monaten blicken sie auf einen Platz, der aus Unkraut, umgeben von einem großen Bauzaun besteht. Doch der Bau scheint zu ruhen und die geplante Neubepflanzungen scheint zu stocken. Das steckt dahinter.

Bei dem abgezäunten Areal handelt es sich um eine Baustraße, die von der Stadt Essen bzw. in deren Auftrag für die Baumaßnahme Niederfeldsee angelegt wurde. Diese Baustelle begleitete den Stadtteil schon seit Jahren. Die Emschergenossenschaft, die für die Renaturierung zuständig ist, nahm nun Stellung zu einer Beschwerde, die die Bezirksvertretung III erreichte.

Demnach wurde die Baustraße angelegt, „um die Nutzung der Anliegerstraßen zu vermeiden, was zu einer größeren Belästigung der Anwohner geführt hätte“, heißt es. Da jedoch absehbar war, dass die Baumaßnahme, die den Sälzerbach und das Regenrückhaltebecken Grieperstraße vom Abwasser befreien soll, über diese Baustraße abgewickelt werden konnte, sei mit der Stadt eine Vereinbarung geschlossen worden, die Baustraße vor Ort zu belassen – auch aus Kostengründen. All diese Arbeiten wurden im Sommer 2021 abgeschlossen, genauso wie die Kanalbauarbeiten der Stadtwerke Essen, die ebenfalls die vorhandene Baustraße nutzten.

Viel Unkraut und rot-weiße Absperrungen stehen am Jahnplatz herum. Die Anwohner sind erbost und fragen sich, wann die Grünanlage endlich wieder attraktiv gestaltet wird. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Doch es gibt noch einen einen weiteren Auftrag, den die Emschergenossenschaft bereits im Oktober 2020 in Altendorf in Angriff nahm: den Bau des Abwasserkanals am Unterlauf des Borbecker Mühlenbachs. Bestandteil dieses Bauprojektes sei der Anschluss der Regenrückstaubecken Grieperstraße an den Abwasserkanal am Borbecker Mühlenbach. Da diese Baustelle laut Emschergenossenschaft nur über die Baustraße am Jahnplatz erreicht werden kann, blieb die Baustraße weiterhin bestehen.

Die Baustraße am Jahnplatz wird nicht vor März 2022 zurückgebaut

Der Anschlusskanal wurde mittlerweile verlegt und derzeit wird der Übergabeschacht an der Grieperstraße hergestellt. Mit der Fertigstellung des Schachtes ist im März 2022 zu rechnen. Erst dann werde die Baustraße am Jahnplatz zurückgebaut und – wie geplant – die Wegeverbindungen in die Naherholungsgebiete hergestellt. Danach stehe der Jahnplatz der Bevölkerung wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Solange dies noch nicht der Fall ist, wirbt die Emschergenossenschaft für Verständnis. In der Stellungnahme an die BV heißt es: Es mag der Eindruck entstanden sein, dass die Arbeiten nur schleppend abgewickelt werden. Ein Großteil der Arbeiten fand jedoch unterirdisch statt, weshalb die Arbeiten für Außenstehende nicht wahrgenommen werden konnten. Insgesamt wurden 20 Schachtbauwerke und rd. 1,4 km Abwasserkanäle verlegt.

Derzeit zieht sich ein langer Bauzaun durch die Botanik. Anwohner beschwerten sich deshalb bei der Bezirksvertretung. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Bezirksbürgermeisterin Doris Eisenmenger hatte sich persönlich vor Ort mit Anwohnern getroffen und sich ein Bild von der Lage gemacht: „Dass der Bauzaun momentan sicherlich nicht besonders attraktiv ist, liegt auf der Hand“, zeigt sie Verständnis für den Unmut. „Sollte jedoch der Zeitplan der Emschergenossenschaft eingehalten werden, kann ich sicherlich damit leben.“ Auch wenn die Bauarbeiten sich über Jahre hingezogen hätten, so stehe doch am Ende eine komplett verändertes Umfeld, von dem alle Anwohner profitieren.

Mit dem Abschluss der Renaturierung ist, laut Emschergenossenschaft, in Abhängigkeit von den Wetterverhältnissen im Winterhalbjahr 2022 zu rechnen. Durch die zuvor beschriebenen Baumaßnahmen werde sich das Wohnumfeld in Altendorf und Bochold nachhaltig verbessern.

