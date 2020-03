Essen: Angebliche Wasserwerker legen Seniorin (85) herein

Essen. Trickbetrüger haben in Rüttenscheid die Geldbörse einer 85-Jährigen erbeutet. Die Polizei fahndet nach den Männern und warnt vor miesen Maschen.

Angebliche Wasserwerker haben eine Seniorin in Essen-Rüttenscheid hereingelegt und die Geldbörse ihres 85 Jahre alten Opfers erbeutet. Die Polizei Essen fahndet nach den Männern und warnt erneut vor den miesen Maschen der Trickbetrüger.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, klingelte einer der Unbekannten am Dienstag gegen 10.30 Uhr an der Wohnungstür der älteren Dame, die in der Franziskastraße wohnt.

Der Mann gab vor, dass mit dem Wasser im Keller etwas nicht in Ordnung sei und er nun in der Wohnung die Heizkörper kontrollieren wolle. Zusammen mit der Seniorin ging er in jedes Zimmer und tastete die Heizkörper ab. Als sie gerade im Schlafzimmer waren, klingele es erneut an der Tür. Ein weiterer Mann betrat die Wohnung, sprach mit dem ersten falschen Wasserwerker und gemeinsam gingen sie ins Badezimmer der 85-Jährigen.

Die beiden Täter flüchteten in Richtung Rüttenscheider Straße

Anschließend verließen sie die Wohnung und liefen in Richtung Rüttenscheider Straße. Später stellte die ältere Dame fest, dass ihre Geldbörse entwendet worden war.

Beide Tatverdächtige sind etwa 25 bis 30 Jahre alt, von schlanker Statur, und sprachen fließend Deutsch. Der Erste ist etwa 1,85 Meter groß, hat kurze Haare und trug bei der Tat dunkle Oberbekleidung, Jeans und eine dunkle Cap. Der Zweite ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Verdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.

Einmal mehr warnt die Polizei: Kriminelle geben sich immer wieder als Mitarbeiter der Stadtwerke, eines Telefonanbieters oder als Handwerker aus, um so in die Wohnungen von zumeist älteren Menschen zu gelangen. Seien Sie deshalb misstrauisch und lassen Sie nur Dienstleister ins Haus, die Sie auch bestellt haben! Halten Sie im Zweifel Rücksprache mit Ihrem Vermieter oder dem angeblichen Auftraggeber! Sollten Sie Opfer eines Trickdiebes oder Betrügers geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!