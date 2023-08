Essen: An die Brust gefasst - Bundespolizei stellt Grapscher

Essen. Ein 33-Jähriger soll eine Frau in einem Zug sexuell belästigt haben. Bundespolizisten nahmen den Mann im Essener Hauptbahnhof in Empfang.

Die Bundespolizei ermittelt gegen einen mutmaßlichen Grapscher, der einer Frau (32) in einem Regionalexpress in Richtung Hauptbahnhof Essen an die Brust gefasst haben soll.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte sich ein Zugbegleiter am Sonntag gegen 7.45 Uhr bei den Einsatzkräften gemeldet und mitgeteilt, dass es in dem RE 11 zwischen den Hauptbahnhöfen Bochum und Essen zu einem Sexualdelikt gekommen sei. Die Bahn sollte kurze Zeit später am Essener Hauptbahnhof einfahren. Gleichzeitig trafen auch die Polizisten am Bahnsteig ein. Sie nahmen den Verdächtigen fest und mit zur Wache.

Nach Aussagen von Zeugen soll sich der Mann in der Bahn eine Sitzreihe hinter der 32-Jährigen befunden haben. Als sie einschlief, habe er durch den Spalt zwischen Fenster und Sitzen gegriffen und ihr an die Brust gefasst.

Die Essenerin stellte den 33-Jährigen unmittelbar darauf zur Rede. Dadurch wurde eine 54-Jährige auf das Geschehen aufmerksam und verständigte das Zugpersonal.

Bei der späteren Identitätsfeststellung durch die Bundespolizei stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Grapscher bereits polizeibekannt ist und durch das Amtsgericht gesucht wurde.

