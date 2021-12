Essen: Alfredstraße bis Sonntagnachmittag voll gesperrt

Die Alfredstraße in Essen-Rüttenscheid ist stadtauswärts (Symbolbild) gesperrt.

Essen. Auf der Alfredstraße in Rüttenscheid kommt es zu Verkehrsbehinderungen stadtauswärts. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren

Die Alfredstraße in Rüttenscheid ist am Sonntag, 19. Dezember, bis in die Nachmittagsstunden hinein stadtauswärts vollgesperrt. Wie die Stadt mitteilt, betrifft das den Bereich zwischen Joseph-Lenné-Straße und Köndgenstraße. Grund ist die Demontage eines Baukrans.

Eine Umleitungsempfehlung wird über die Norbertstraße eingerichtet. Die Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen werden gebeten, den gesamten Bereich großräumig zu umfahren. Gegen 16 Uhr sollen die Arbeiten beendet sein und die Straße wieder freigegeben werden.

