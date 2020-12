Essen: Aktiengesellschaft finanziert Bildung und Benefiz

Essen. Die Aktiengesellschaft Katholisches Gesellenhaus besteht seit 130 Jahren. Trotz historischen Wandels sind wichtige Aufgaben geblieben.

Essen. In heutiger Zeit gibt es von der öffentlichen Hand und privaten Trägern eine Vielzahl von Programmen und Projekten, um jungen Menschen Perspektiven im Berufsleben zu verschaffen. Doch neu ist ein solches Engagement nicht wirklich. Vor 130 Jahren wurde beispielsweise in Essen eigens dafür eine Aktiengesellschaft gegründet, damals unter dem Dach der Kirche.

Ein Quartier für wandernde Gesellen erforderlich

Wir schreiben das Jahr 1890 und Essen war vor allem durch den Bergbau eine schnell wachsende Stadt, zugleich blühte aber auch das Handwerk. Zum Brauch gehörte es seinerzeit, dass nach der Lehre viele junge Leute auf Wanderschaft gingen, um noch fitter in ihrem Beruf zu werden, würde man heute sagen. Die jungen Menschen sollten schlichtweg Erfahrungen in verschiedenen Betrieben sammeln und lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Der Kölner Seelsorger Adolph Kolping, gelernter Schuster, hatte zu dem Zeitpunkt schon Lücken im System erkannt. Die Gesellenvereine, die er gründete, dienten unter anderem dazu, Unterkünfte für das junge Volk zu errichten, sie dort auch außerhalb der Arbeit weiter zu schulen und nicht zuletzt sollten sie ihren Bewohnern Halt und Orientierung geben. Beides natürlich religiös geprägt.

Kölner Erzbischof half Essener Akteuren auf die Sprünge

Der Funke sprang auch nach Essen über, ein Freund von Kolping wirkte hier als Pfarrer. Aus der Bürgerschaft heraus und unter Mitwirkung von Handwerksmeistern entstand ein Gesellenverein und schließlich machten sich die beiden damaligen Pfarreien St. Johann und St. Gertrud auch dafür stark, ein Quartier für die Klientel zu errichten. Offenbar hatte aber die Stadt mit ihren Unternehmen auf junge Leute eine starke Anziehungskraft, denn schon nach wenigen Jahren war es viel zu klein, ein Neubau sollte her. Doch innerhalb der Kirche kam man zunächst nicht auf einen Nenner, wer diese Aufgabe nun übernehmen sollte. Der Durchbruch gelang dem Kölner Erzbischof, ein wohl damals konzilianter Mann. Es wurde eine gemeinnützige Aktiengesellschaft gegründet mit einem Grundkapital von 14 Aktien mit je 200 Mark und einer zu 1000 Mark. Bis heute gilt das gleiche Prinzip: Es handelt sich um Namensaktien, die zwar einem Besitzer zugeschrieben sind, der damit aber weder Handel treiben noch an die Börse gehen darf. Von der ersten Stunde an wurden die Besitzer berufen, in der Regel sind es Mitglieder aus der Gemeinde.

Gesellenhaus bot Platz 220 jungen Menschen eine Unterkunft

Nach der Gründung waren die finanziellen und auch rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, mit dem Bau zu beginnen. An der Bernestraße entstand unter der Regie der AG Katholisches Gesellenhaus zunächst eine Herberge für 100 Gesellen. Als auch die Räume nicht mehr reichten, folgte 1912 bereits der Ausbau auf 220 Plätze. Diese Kapazitäten sollte das Haus auch noch jahrzehntelang behalten. In den Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg wurde es allerdings auch zweckentfremdet, als die Krupp AG dringend Platz für Mitarbeiter brauchte. Doch es sollte nur eine kurze Episode bleiben, allmählich stiegen die Zahlen der Gesellen wieder, zumindest vorerst.

Gebäude wird heute von kirchlichen Einrichtungen genutzt

Doch der Strukturwandel brach sich in den 50er und 60er Jahren allmählich Bahn. Der Zuzug junger Leute aus dem Emsland, dem Sauerland oder Westfalen ebbte ab. Gerade mal um die 100 waren es noch in den Jahren 1959/60 bis schließlich überhaupt kein Geselle mehr nach Kost und Logis fragte. Da war die Zeit gekommen, ganz neue Wege zu gehen. Mittlerweile handelte es sich um drei Gebäude, für die die Aktiengesellschaft verantwortlich zeichnete. „Alle sind längst vermietet“, erklärt Geschäftsführerin Ute Hißmann. Eines wird als das katholische Stadthaus genutzt, das Gebäude an der Bernestraße 5. In den beiden anderen haben beispielsweise die Katholische Eheberatung, die Kita Wunderland, und beispielsweise CSE, eine gemeinnützige Gesellschaft von Caritas und dem Sozialdienst katholischer Frauen.

Überschüsse kommen wohltätigen Zwecken zugute

Und welchem Zweck dient jetzt noch die AG? Sie hat im Wesentlichen zwei Aufgaben, erläutert Hißmann. Zum einen finanziert die Aktiengesellschaft, indem sie natürlich auch Mieten einnimmt, die Unterhaltung der Gebäude. Zum anderen gehört es auch zu ihren Zielen, Überschüsse gemeinnützigen Zwecken zukommen zu lassen. Gelder wurden unter anderem für die Sprachförderung von Kindern bereit gestellt, oder die Finanzierung einer Lehrstelle. Ein anderes Mal erhielt ein Behinderten-Basketball-Club finanzielle Hilfe zum Kauf eines Rollstuhls. In diesem Jahr ging eine Spende von 4000 Euro an die Frida-Levy-Gesamtschule, der noch Geld für den Kauf eines IPad-Koffers für den Unterricht fehlte. Investition in Bildung hatte sich auch Adolph Kolping zum Ziel gesetzt.

Erinnerungen des Aufsichtsratsmitglied Franz Düvel

Seine Schreinerlehre hat Franz Düvel, heute 84 Jahre alt, in seiner Heimatstadt Damme absolviert. Doch wie die Zeiten so waren und Leute sind, von einem auf den anderen Tag kündigte ihm der Chef. Glück im Unglück: Seine in Essen lebende Schwester vermittelte ihm einen Kontakt zu einem örtlichen Tischler. Kam er damals auch erst bei seiner Schwester unter, sollte das keine Dauerlösung bleiben. Das Gesellenhaus bot Quartier. „Ich habe mich vom ersten Tag wohl gefühlt“, sagt er rückblickend.

Gesellenhaus mit Fortbildungs- und Freizeitangeboten

Rund 200 Männer lebten damals unter einem Dach, wobei Düvel betont, dass man den überwiegenden Teil ohnehin an seinem Arbeitsplatz war. „Sechs Tage Woche, jede Menge Überstunden“. Zeit sei trotzdem geblieben für Fortbildungen, die das Haus angeboten habe. Geselliges Beisammensein habe natürlich dazu gehört, aber die Bücherei sei auch gut besucht gewesen. Sehr fortschrittlich für die damalige Zeit „war ein Fernsehraum, der natürlich gern in Anspruch genommen wurde“. Die Zahl der Sendungen, so sagt er, war aber recht überschaubar. Einzelzimmer habe es nur wenige gegeben. „Wir waren meist zu zweit, dritt oder viert untergebracht“.

Für Kost und Logis war ein erheblicher Teil des Lohnes fällig

Für Kost und Logis habe man schon einen erheblichen Teil seines Lohns aufwenden müssen. „Dafür bekamen wir auch alles, was wir zum Leben brauchten“. Ab und an gab es auch mal Tanzveranstaltungen. „Die Zeit war allerdings eine ganz andere. Das lasse sich mit Partys wie sie unter jungen Menschen heute üblich sind, überhaupt nicht vergleichen. Streitereien oder Raufereien gab es nicht, allerdings habe man schon unter gewisser Aufsicht gestanden. Eine wichtige Rolle habe hier beispielsweise der Pförtner gespielt.

Essener absolvierte später die Ingenieurschule für Bauwesen

Düvel selbst blieb nicht allzu lange in dem ersten Betrieb. Er war auf Neues aus und wollte lernen. „Jede Firma hat wieder eigene Verfahren, Methoden und Techniken, auf die ich aus war“. Später besuchte er noch die Abendschule, um die Fachhochschulreife zu erlangen, bevor er die Ingenieurschule für Bauwesen besuchte und viele Jahrzehnte als Bautechniker sein Geld verdiente. In der AG wirkt er seit vielen Jahren als Aufsichtsrat.

Folgenreiche Initiative von Adolph Kolping

Das Engagement von Adolph Kolping führte bereits nach kurzer Zeit dazu, dass sich deutschlandweit 400 Gesellenvereine gründeten. Sie trugen auch alsbald den Namen Kolpingfamilie, deren Ziel zum einen in der Unterbringung von Gesellen bestand, zum anderen auch in der Bildungsarbeit und Angeboten für die Freizeitgestaltung. Das Kolping Berufsbildungswerk mit Sitz in Essen-Kray (KKBW) kümmert sich unter anderem um die Ausbildung junger Menschen in schwierigen sozialen Lagen,

Im Laufe der Jahrzehnte wandelten sich Aufgaben und Funktion. Das Kolpingwerk Deutschland gehört heute zu den wichtigen Sozialverbänden in Deutschland, hat 225.000 Mitglieder in 2350 Kolpingsfamilien.

Falls heute noch Gesellen auf Wanderschaft sind, können sie immer noch beim Gesellenverein anklingeln. Da aber keine Herberge mehr besteht, bekommen sie einen Gutschein für ein Hotel.