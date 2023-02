Essen: Aggressiver Mann beleidigt Polizisten immer wieder

Essen. Ein 51-Jähriger hat am Hauptbahnhof Essen Reisende angepöbelt. Auch als Bundespolizisten eintrafen, hörte er nicht auf – im Gegenteil.

Immer wieder soll ein 51-jähriger Gelsenkirchener am Hauptbahnhof Essen Passanten am Mittwochabend (1.2.) gegen 22 Uhr beleidigt haben. Als alarmierte Bundespolizisten am Südeingang eintrafen, sahen sie den Mann, der laut einer Mitteilung „lautstark um sich schrie und Reisende in polnischer Sprache beleidigte“. Als die Beamten ihn aufforderten, damit aufzuhören, soll der Gelsenkirchener bedrohlich und mit erhobenen Fäusten auf sie zugegangen sein.

Hauptbahnhof Essen: Gelsenkirchener (51) wird zur Wache gebracht

Um Abstand zu wahren, stieß ein Beamter den Mann nach Angaben der Bundespolizei leicht von sich. Das zeigte zunächst Wirkung, allerdings gab der Mann an, sich nicht ausweisen zu können, weswegen er auf die Wache zur Klärung der Identität mitgenommen wurde. „Damit war er jedoch nicht einverstanden und weigerte sich, die Beamten zu begleiten“, so die Bundespolizei.

Außerdem soll er die Beamten dann mehrfach beleidigt haben. Diese brachten den Aggressor dann zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten ein Ticket, welches mit seinen Personalien versehen war. Während der Überprüfung soll der Gelsenkirchener die Beamten weiter beleidigt und um sich getreten haben.

Der Mann wurde anschließend von einem Arzt untersucht und dann – zur Verhinderung weiterer Straftaten – ins Gewahrsam zur Polizei Essen gebracht. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ein.

