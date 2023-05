Essen: Aggressiver Autofahrer auf Speed verletzt Polizisten

Ein 23-Jähriger ging bei einer Verkehrskontrolle in Essen auf Polizisten los.

Essen. Ein 23-Jähriger drehte bei einer Verkehrskontrolle in Frohnhausen durch. Ein Drogentest auf Amphetamine fiel positiv aus, so die Polizei Essen.

Ein 23 Jahre alter Autofahrer hat bei einer Verkehrskontrolle in Essen-Frohnhausen Widerstand geleistet und einen Polizisten leicht verletzt. Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hatten Beamte den Mann am Montagnachmittag kontrolliert, als er durch aggressives Verhalten im Verkehr auffiel.

Gegen 16.40 Uhr fuhren die Beamten auf der Frohnhauser Straße und wechselten an der Kreuzung zur Onckenstraße den Fahrstreifen. Hinter dem Streifenwagen befand sich ein blauer Ford Mondeo, dessen Fahrer sich durch Hupen und Gesten augenscheinlich über die Fahrweise der Polizisten beschwerte.

Der Autofahrer gab sich gewaltbereit

Bei einer folgenden Verkehrskontrolle stieg der 23-jährige Fahrer sofort aus und zeigte „ein sich steigerndes hochaggressives Verhalten“, so die Polizei Er beleidigte die Polizisten, ballte die Fäuste und signalisierte den Beamten seine Gewaltbereitschaft. Zudem weigerte er sich, seinen Ausweis zu zeigen.

Als die Polizisten dem Mann Handschellen anlegten, leistete er Widerstand und verletzte einen der Beamten am Kopf. Der Ford-Fahrer wurde schließlich aufs Polizeipräsidium gebracht, wo ein Drogentest positiv reagierte. Ein Arzt entnahm dem Randalierer deshalb eine Blutprobe.

Gegen den 23-Jährigen wird Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Fahrens unter Betäubungsmitteln ermittelt, so die Polizei.

