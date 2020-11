Vor dem Gelände türmen sich ausgemusterte Türen, Zargen, Fenster: Inmitten des Sperrmülls steht Ulrich Walk. Fassungslos. Denn er ist nicht Mitarbeiter am Recyclinghof, sondern auf dem Verkehrsübungsplatz in Frillendorf. Davor liegt der illegale Sperrmüll. In einer solchen Dimension, dass selbst die Entsorgungsbetriebe von einer Herausforderung sprechen. Um dieser Müllkippen Herr zu werden, ist sogar ein neues Spezialfahrzeug samt Kran Thema.

„Wir haben hier rund 15.000 Kontakte im Jahr, die Leute sprechen uns schon auf die Müllberge an“, sagt Ulrich Walk mit Blick auf zahllose Säcke, auf die sie gleich vom Verkehrsübungsplatz blicken. Es ist die Zufahrt zu dem Gelände An Schacht Hubert, die ausschließlich auf den Platz führt, wo Übende ihre Runden drehen.

Inzwischen ist die Menge so groß wie eine ganze Lkw-Ladung

Große Mengen Bauschutt sind von Unbekannten vor dem Verkehrsübungsplatz in Essen-Frillendorf abgekippt worden. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Ob der Sperrmüll von unterschiedlichen Firmen kommt, das vermag Ulrich Walk nicht zu sagen. „Es wirkt so, als ob jemand seinen Hausrat sammelt und dann hier abkippt.“ Ein nicht hinzunehmender Zustand, inzwischen sei es eine Lkw-Ladung, schätzt er die Menge, die abseits der Straße liegt, die zum Verkehrsübungsplatz führt. Und nur dorthin: „Das könnte ein Grund sein, warum sich die Müllsünder unbeobachtet fühlen“, beschreibt Walk die Zufahrt. Bis zum Umbau rund um die neue A-40-Auffahrt habe es hier eine Schranke gegeben – und keinen Dreck.

Ulrich Walk hat die Stadt informiert. Da sich die Ablagerungen nicht auf privater, sondern auf öffentlicher beziehungsweise städtischer Fläche befinden, kümmern sich nun die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE). Deren Sprecherin Bettina Hellenkamp erklärt: „Uns wurden die Ablagerungen gemeldet. Aufgrund der sehr breiten Zusammensetzung etwa mit schwerem Bauschutt, Sperrmüll und Baumaterialien ist ein einfaches Abholen nicht möglich.“

Solche Fundstellen fordern mit ihrer Dimension die Abfuhrlogistik heraus

Nun stünden bei der EBE Aufträge und Abstimmungen mit städtischen Stellen an, um eine fachgerechte Entsorgung aller aufgefundenen Dinge sicherzustellen. Denn solche Fundstellen fordern mit ihrer Dimension die Abfuhrlogistik heraus: Da Logistik und Fahrzeugpool bisher auf das Verladen solcher Mengen und Arten von Abfällen nicht ausgerichtet seien, planten die Entsorgungsbetriebe für 2021 die Anschaffung eines speziellen Nutzfahrzeugs mit Ladekran.

„Bei den aktuellen Ablagerungen handelt es sich offensichtlich um Bauschutt und Renovierungsmaterialien. Ablagerungen dieser Art beinhalten in der Regel keine konkreten Hinweise auf die Verursacher, so dass ordnungsrechtliche Maßnahmen hier ausscheiden“, sagt Bettina Hellenkamp.

Schranke diente vormals zur verkehrstechnischen Sicherung der Straße

Der Verkehrsübungsplatz in Essen-Frillendorf Der Verkehrsübungsplatz in Essen-Frillendorf , An Schacht Hubert 55, ist für Pkw bis zu einem Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen Zugelassen. Übende können lernen, das Fahrzeug sicherer zu beherrschen und sich auf Prüfungen vorbereiten. Regelmäßig findet auch Sicherheitstraining statt. Öffnungszeiten : täglich, 10 bis 19 Uhr (letzte Einfahrt 18 Uhr) - außer am letzten Montag im Monat. Benutzergebühren : jede angefangene Stunde 7,50 Euro, 5er Karte 32,50 Euro, zuzüglich Versicherung je Tag 2,50 Euro. Infos und Kontakt : https://www.verkehrswacht-essen.de/

Die Zufahrt zum Gelände des Verkehrsübungsplatzes Frillendorf war laut Stadt in der Vergangenheit durch eine sogenannte Halbschranke in Teilen gesperrt. Diese wurde zwischenzeitlich im Zuge der Baumaßnahme zur neuen A-40-Anschlussstelle Frillendorf-Nord entfernt.

„Die Schranke diente vormals zur verkehrstechnischen Sicherung der Straße“, erläutert Stadtsprecher Patrick Opierzynski. Hintergrund sei es gewesen, dass sich in der Vergangenheit immer wieder Lkw in der Zufahrt des Verkehrsübungsplatzes festgefahren hätten. Nur mit erheblichen Schwierigkeiten hätten diese wieder zurückfahren können. Das habe die Halbschranke verhindert.

Für verkehrstechnische Sicherungsmaßnahme keine Grundlage mehr

„Da sich die Situation mit dem Ausbau und der Baumaßnahme zur neuen A40-Anschlussstelle Frillendorf verändert hat, besteht für diese verkehrstechnische Sicherungsmaßnahme keine Grundlage mehr“, sagt Patrick Opierzynski. Und zerschlägt gleich die Hoffnung der Mitstreiter und Nutzer auf Essens Verkehrsübungsplatz: Denn da es sich zudem um eine öffentliche Straße handele, könne diese nicht ohne Weiteres mit einer neuen Schranke gesperrt werden. Eine Lösung ist nicht in Sicht.