Essen: Achtjähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein Achtjähriger ist in Essen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Essen. Ein Junge (8) ist in Essen-Frohnhausen unvermittelt auf die Straße gelaufen. Ein 58 Jahre alter Hyundai-Fahrer konnte nicht mehr bremsen.

Ein achtjähriger Junge ist am Freitag auf der Osnabrücker Straße in Essen-Frohnhausen von einem Auto angefahren schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, trat der Schüler gegen 17.40 Uhr plötzlich zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn. Ein 58-jähriger Hyundai-Fahrer, der in Richtung Münchener Straße unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an.

Der Junge wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.