Keine Busse mehr: Die U11 fährt wieder durch Essens Süden

Ein Bus auf der Alfredstraße, der als Ersatz für die U11 unterwegs ist – am Montag, 7. August, fährt der Verkehr wieder unterirdisch.

Essen. Ab Montag, 7. August, fährt die U11 wieder durch den Süden von Essen. Die Zeiten der Ersatzbusse endet.

Die U11 fährt ab Montag, 7. August, wieder durch den Essener Süden vom Hauptbahnhof bis zur Messe. Wegen Bauarbeiten waren die Gleise der so genannten Südstrecke (U11, 107, 108) seit Ende Mai gesperrt. Als Ersatz fuhren Busse. Die U11 fuhr nur vom Hauptbahnhof in Richtung Norden bis Gelsenkirchen.

Die Maßnahme hatte viel Kritik nach sich gezogen – die Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV) seien regelmäßig überfüllt oder unpünktlich gewesen, äußerten Ruhrbahn-Kunden regelmäßig. In der Natur der Sache lag: Die vielen Busse, die für die Trams und U-Bahn unterwegs sind, vergrößern vor allem in Stoßzeiten das Stau-Problem auf den wichtigen Straßen in Essen.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen