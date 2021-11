Essen: Ab Mittwoch drohen auf der Ruhrallee drei Tage Stau

Die Ruhrallee zählt zu den meistbefahrenen Straßen in Essen.

Essen. Auf der Ruhrallee, eine der meistbefahrenen Straßen in Essen, kommt es ab Mittwoch stadtauswärts zu Behinderungen.

Die viel befahrene Straße Ruhrallee in Essen wird drei Tage lang zum Nadelöhr für Autofahrer. Eine der beiden Fahrspuren in Fahrtrichtung Heisingen (stadtauswärts) wird ab Mittwoch, 24. November, 9 Uhr, gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Haus Nummer 150 und Haus Nummer 178 – das sind rund 200 Meter in der Höhe der Straße „Am Krausen Bäumchen“.

Stadtwerke und Stadt Essen legen nötige Arbeiten zusammen

Drei Schachtdeckel auf der Straße müssen von den Stadtwerken ausgetauscht werden. Sie sind wegen der starken Belastung, der die Ruhrallee ausgesetzt ist, defekt und klappern. Weil dafür die rechte Fahrspur gesperrt werden muss, nutzt das städtische Amt für Straßen und Verkehr die Zeit, um Spurrillen im Asphalt auszubessern. „Die Zusammenlegung der Arbeiten“, betonen die Stadtwerke, „verhindert eine erneute Sperrung zu einem späteren Zeitpunkt.“

Die Arbeiten sollen, wenn das Wetter mitspielt, am Freitag beendet werden.

