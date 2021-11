Essen: A52 nach Lkw-Unfall teilweise gesperrt

Auf der A52 hat es am Dienstagmorgen einen Lkw-Unfall gegeben. (Symbolfoto)

Essen. Nach einem Lkw-Unfall ist die A52 in Essen zwischen Rüttenscheid und Haarzopf teilweise gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern an.

Auf der A52 hat es am Dienstagmorgen einen Unfall mit einem Lkw gegeben. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Düsseldorf zwischen Essen-Rüttenscheid und Essen-Haarzopf am Morgen teilweise gesperrt.

Nach Auskunft der Polizei dauern die Bergungsarbeiten auf der A52 voraussichtlich bis 10 Uhr an. Der Verkehr wird bis dahin einspurig über die Parallelfahrbahn an dem Unfall vorbeigeführt.

Aktuell staut es sich ab Essen-Ost auf fünf Kilometern. (red)

