Essen: A42 für Anwohner nach Sanierung laut und gefährlich

Herbert Bußfeld, Bezirksvertreter (l.) und Jürgen Krause stehen an der sanierten Autobahnauffahrt der A42. Krause fordert genau an dieser Stelle eine Lärmschutzwand, wie sie auch rechts im Hintergrund zu sehen ist. Er wohnt hinter dem schmalen Fußweg rechts von der Autobahn und habe bereits einen Hörschaden erlitten. Kinder würden zudem die Böschung hinaufklettern und sich unbewusst in Gefahr begeben.

Essen-Altenessen Zu laut, um sich im Garten aufzuhalten und Gefahren für Kinder: Ein Anwohner aus Essen beklagt sich über die Sanierung der A42.

Die A42 wurde zwischen der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Zentrum und dem Kreuz Essen-Nord aufwändig saniert. Kosten: 45 Millionen Euro. Doch Jürgen Krause ist unzufrieden mit dem Ergebnis. Zwischen seinem Garten an der Böhmerheide in Altenessen und der Böschung zur Autobahnauffahrt Heßlerstraße liegen an manchen Stellen sechs, an anderen Stellen vier Meter.

Gesunder Aufenthalt sei in dem Essener Garten nicht mehr möglich

„Während an der Heßlerstraße aus Richtung Gelsenkirchen kommend neue Lärmschutzwände angebracht wurden, fehlen diese an der An- und Auffahrt Richtung Dortmund“, beklagt sich Krause. Ein gesunder Aufenthalt in seinem Garten sei so nicht mehr möglich. Seine Frau nutze diesen gar nicht mehr. Beide hätten bereits Hörschäden.

Krause kritisiert verschiedene Punkte: Zwischen seinem Garten und der Böschung zur darüberliegenden Fahrbahn befindet sich ein Fußweg. Fußgänger leben dort aber gefährlich, weil sie regelmäßig von Flaschen und anderem Müll, der von Autofahrern aus dem Fenster geworfen wird, getroffen werden. Das war vor der Autobahnsanierung so und hat sich auch jetzt nicht geändert. Durch die Sanierung würden Autos und Lkw nach Angaben von Jürgen Krause aber schneller fahren und somit steigt auch die Unfallgefahr.

Kinder klettern an Autobahn-Böschung hoch

„Im Falle von Unfällen sind die Personen auf dem Fußweg auch durch herumfliegende Autoteile gefährdet“, befürchtet Jürgen Krause, der auch schon beobachtet hat, wie Kinder an der Böschung hinaufklettern und runterrutschen oder Radfahrer im Bereich der Auffahrt ihr Zweirad über die Leitplanke heben, um ihren Weg abzukürzen. „Für die Unterhaltung der Grundstücke außerhalb der Autobahn ist die Stadt zuständig“, heißt es diesbezüglich seitens Straßen NRW. Diese befreit den Weg offenbar auch ab und an von Unrat und schneidet die Büsche zurück: „Viel zu selten“, findet Krause.

„Unser Haus liegt circa 40 Meter von der Auffahrt entfernt und neben dem Lärm ist auch der Ausstoß von Schafstoffen ein großes gesundheitliches Problem.“ Ein Lüften oder Schlafen bei offenem Fenster sei unmöglich, der Verkehr würde stetig zunehmen. Seit der Sanierung der Unterführung sei die Sicht für Autofahrer zudem deutlich besser geworden, was auch hier zu schnelleren Geschwindigkeiten, Missachtung des Stoppschildes und so zu erhöhter Unfallgefahr und lauteren Motorengeräuschen führt.

Lärmschutzwand laut Straßen NRW nicht nötig

Nach Angaben des Straßenbaubetriebs Straßen NRW ist eine Lärmschutzwand an der betroffenen Stelle nicht nötig, die vorgegebenen Grenzwerte werden lediglich nachts hin und wieder überschritten. Ermittelt werden die Lärmpegel aufgrund der Verkehrsbelastung. Es wird also geschaut, wie viele Autos und Lkw dort entlangfahren und dann eine Berechnung angestellt. „Niemand steht mit einem Messgerät an der Straße“, erklärt Nadia Leihs, Sprecherin von Straßen NRW und ergänzt: „Ferner sei darauf hingewiesen, dass Lärmschutz an bestehenden Straßen als freiwillige Leistung gewährt wird. Er kann im Rahmen der vorhandenen Mittel durchgeführt werden.“ Im Klartext: Die A42 wurde nicht neu gebaut, sondern saniert, ist also eine bestehende Straße, es besteht also keine Pflicht, Lärmschutzwände zu bauen.

In dem Fall von Jürgen Krause müssten passive Maßnahmen, also Lärmschutzfenster- und Türen oder eine spezielle Dämmung der Außenwände in Betracht gezogen werden. Diese werden aus Bundesmitteln bis zu 75 Prozent gefördert. „Das haben wir schon alles“, winkt Jürgen Krause ab. Ihm gehe es vielmehr darum, seinen Garten nutzen zu können und Unfälle mit Kindern oder durch herumfliegende Teile zu vermeiden.

Entschädigung für Außenwohnbereiche nicht vorgesehen

Wenn die Autos und Lkw einmal die Auffahrt hinter sich gelassen haben, ist die Autobahn wieder mit Lärmschutzwänden flankiert. Diese wurden im Zuge der Grundsanierung des Autobahnabschnittes auch erneuert und um zwei Meter erhöht. Auch auf der nördlichen Seite der A42 – an der Fritzstraße - hat Straßen NRW neue Lärmschutzwände gebaut. Genau dort, wo der 76-Jährige mit seiner Frau auf der Terrasse Kaffee trinken will aber nicht „Eine Entschädigung für Außenwohnbereiche wie Gärten und Terrassen ist nach der Verkehrslärmschutzrichtlinie nicht vorgesehen“, erklärt Nadia Leihs. Die Lärmsituation im Ausbauabschnitt Altenessen habe sich durch die erfolgten Maßnahmen erheblich verbessert.

Lärmschutz folgt bundeseinheitlich festgelegten Kriterien

Lärmschutz an bestehenden Straßen richten sich nach bundeseinheitlich festgelegten Kriterien. Unterschieden wird zwischen Wohn- Misch- und Gewerbegebiet.

In Wohngebieten dürfen demnach 67 dB(A) am Tag und 57 dB(A) in der Nacht, bei Mischgebieten 69/59 dB(A) nicht überschritten werden.

Zum Vergleich: 70 Dezibel entspricht einem Staubsauger oder einem laufenden Wasserhahn, 60 Dezibel einem normalen Gespräch. Eine Zunahme um 10 dB(A) entspricht in der subjektiven menschlichen Wahrnehmung einer Verdoppelung der Lautstärke.

Keine Nachricht aus Essen verpassen – mit unserem lokalen Newsletter.