Essen: 93-Jährige von Radfahrer erfasst und schwer verletzt

Jogger, Spaziergänger und Radfahrer teilen sich die Radtrasse in Essen. Dabei kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen.

Essen. Bei einem Unfall mit einem Rennradfahrer ist eine 93-Jährige Fußgängerin auf der Radtrasse in Essen-Stadtwald schwer verletzt worden.

Eine 93 Jahre alte Fußgängerin wurde bei einem Unfall auf der Radtrasse in Essen-Stadtwald am Samstag (30. Mai) schwer verletzt. Auf der Trasse an der Wittekindstraße/Wittenbergstraße kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Zusammenprall eines Rennradfahrers (58) mit der betagten Dame.

Der Radfahrer fuhr in einer Gruppe auf die Fahrradtrasse in Richtung Rüttenscheid auf. Dabei nahm er die Fußgängerin zu spät wahr, versuchte noch auszuweichen, prallte dann aber mit seinem Fahrrad gegen die Schulter der 93-Jährigen. Beide stürzten zu Boden.

Polizei bittet um Rücksichtnahme auf der Radtrasse

Der Rennradfahrer erlitt mehrere Schürfverletzungen, die Fußgängerin verletzte sich durch den Sturz schwer. Das Team eines Rettungswagens behandelte die 93-Jährige zunächst vor Ort und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus.

Die Essener Polizei nimmt den Fall zum Anlass, um Fußgänger und Radfahrer um gegenseitige Rücksichtnahme zu bitten. Bei dem aktuell schönen Frühsommerwetter seien die Fahrradtrassen regelmäßig sehr voll, so komme es häufig zu brenzligen Situationen zwischen Fahrradfahrern, Spaziergängern, Joggern oder anderen Sportlern. „Jeder hat das Recht sich in seinem Tempo auf der Fahrradtrasse aufzuhalten“, mahnt die Polizei. Notfalls müssten Verkehrsteilnehmer einen Moment anhalten oder ausweichen, um einen anderen vorbeifahren oder überholen zu lassen.