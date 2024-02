Essen: 74-Jährige von Fahrrad erfasst und schwer verletzt

Essen. Ein etwa Vierjähriger soll eine Fußgängerin in Altenessen hinterrücks angefahren haben. Danach machte sich der Junge aus dem Staub.

Nach einem Unfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin (74) in Essen-Altenessen sucht die Polizei nach einem kleinen Jungen. Der etwa Vierjährige soll die Frau am Montag gegen 12.45 Uhr auf dem Gehweg der De-Wolff-Straße in Laufrichtung Gladbecker Straße hinterrücks mit seinem Fahrrad erfasst haben. Die Seniorin stürzte zu Boden. Der Knirps, der nach Angaben von Zeugen dunkle Locken hat, drehte sich kurz um, machte sich dann aber auf und davon, berichtete die Behörde am Dienstag.

Die Frau wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem Kind geben kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201 829-0.

