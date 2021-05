Essen: 67-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Essen-Katernberg/Schonnebeck. Bei einem Unfall in Essen hat eine 67-jährige Radfahrerin schwere Verletzungen erlitten und kam in Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Schwere Verletzungen erlitt eine 67-jährige Frau aus Gelsenkirchen bei einem Radfahrunfall, der sich am 1. Mai um 18.30 Uhr an der Ecke Grundstraße/Kraspothstraße ereignete. Rettungssanitäter brachten die Frau, die nicht mehr ansprechbar war, in ein Essener Krankenhaus. Ursache und Hergang des Unfalls sind nach Angaben der Polizei derzeit noch ungeklärt. Die Polizei bittet insbesondere Fußgänger und Radfahrer, die in der Zeit im Bereich der Stadtteilgrenze Katernberg/Schonnebeck unterwegs waren, um sachdienliche Hinweise unter 8290.

