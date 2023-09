Die S9, hier am Bahnhof Dellwig-Ost, kam aus Wuppertal und musste kurz vorm Hauptbahnhof Essen bremsen.

Zwischenfall Essen: 64-Jähriger steht am Gleis, S-Bahn muss notbremsen

Essen. Bei der Notbremsung einer S-Bahn am Montag ist niemand verletzt worden. Der Zug hielt abrupt, weil an den Gleisen ein Mann unterwegs war.

Eine S-Bahn der Linie S9 musste am Montag Nachmittag (11. September) notbremsen – kurz vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof Essen stand ein Mann direkt an den Gleisen.

Verletzt wurde bei der Notbremsung niemand. Der Lokführer informierte die Bundespolizei, schnell stellte sich heraus, dass der 64-Jährige angetrunken war.

Warum der Mann direkt an den Gleisen spaziert war, ist unklar. Der Mann muss sich jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen