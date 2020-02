Essen: 57-Jähriger schlägt mit Hammer auf E-Scooter ein

Essen. Ein Oberhausener steht unter dem Verdacht, Elektroroller in der Essener Innenstadt demoliert zu haben. Der Grund für die Aggressionen ist unklar.

Ein 57-jähriger Oberhausener steht unter dem Verdacht, mehrere E-Scooter in der Essener Innenstadt demoliert zu haben. Polizisten nahmen den Mann am Donnerstag in der Nähe des Bismarckplatzes fest, berichtete die Behörde am Freitag.

Kurz zuvor hatten Beamte beobachtet, wie der Mann einen mitgeführten Hammer hervorholte und damit auf einen abgestellten Elektro-Roller einschlug. Die Gründe für die Aggressionen des 57-Jährigen sind unklar und Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.