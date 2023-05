Essen: 39.500 Autofahrer fuhren 2022 vor Schulen zu schnell

Essen. Das Essener Ordnungsamt hat im Jahr 2022 den Schwerpunkt ihrer Tempo-Kontrollen auf das Umfeld von Schulen gelegt. Was die Zahlen bedeuten.

Das städtische Ordnungsamt hat im Jahr 2022 fast 3000 Geschwindigkeitsüberwachungen an Schulen vorgenommen und damit nach eigenen Angaben einen überdurchschnittlich großen Schwerpunkt gesetzt bei der Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs an Schulen und in deren Umfeld.

In Relation zu den Gesamteinsätzen im Stadtgebiet habe man damit rund 37 Prozent aller Einsätze im Umfeld von Schulen durchgeführt, womit die Zielvorgabe von 20 Prozent deutlich übertroffen worden sei. Bei diesen Überwachungen wurden über 39.500 Geschwindigkeitsübertretungen bei fast 800.000 gemessenen Kraftfahrzeugen festgestellt. Rund fünf Prozent der Kraftfahrzeugführer haben sich somit ordnungswidrig verhalten.

Verkehrerzieherische Gespräche und zahlreiche Verwarnungen

Im ruhenden Verkehr sind im Jahr 2022 insgesamt 1318 Einsätze an Schulen erfolgt, was 18 Prozent der Gesamteinsätze entspricht. Der Zielwert von 15 Prozent wurde damit auch auf diesem Feld mehr als erfüllt. Im Rahmen dieser Kontrollen wurden „verkehrserzieherische Gespräche geführt und Verstöße mittels mündlicher und schriftlicher Verwarnungen geahndet“, heißt es.

Im Ergebnis habe man „einen großen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr – insbesondere zum Schutze der schwächeren Verkehrsteilnehmenden – geleistet“, so das Ordnungsamt gegenüber dem zuständigen Ratsausschuss. Zum Hintergrund: Die Schulwegsicherung ist ein Tätigkeitsschwerpunkt der Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes. Diese wird sowohl durch Kontrollen des ruhenden als auch des fließenden Verkehrs wahrgenommen. Ziel ist die Reduzierung des allgemeinen Geschwindigkeitsniveaus als wirksamster Schutz gerade der schwächeren Verkehrsteilnehmenden vor schweren Unfallfolgen.

Ziele im Masterplan „Großstadt für Kinder“ festgelegt

Im Ziel- und Maßnahmenplan „Essen, Großstadt für Kinder“ wurden als Ziele festgelegt, den Anteil der Überwachungsmaßnahmen an Schulen in Bezug auf die Gesamtüberwachung im ruhenden Verkehr zu rund 15 Prozent und im fließenden Verkehr zu rund 20 Prozent durchzuführen. Zudem wurde zum Ziel gesetzt, die Geschwindigkeitsübertretungsquote möglichst unter zehn Prozent zu halten, was ebenfalls gelang.

