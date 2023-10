Essen: 3800-Euro-Brille gestohlen - Bundespolizei fahndet

Essen. Eine 25-Jährige ließ eine hochwertige VR-Brille in einem Wartehäuschen des Hauptbahnhofs zurück. Wenig später war das teure Gerät futsch.

Mit einem Bild aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Unbekannten, der am 12. Juni im Essener Hauptbahnhof eine Virtual-Reality-Brille im Wert von etwa 3800 Euro gestohlen hat.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, hatte eine 25-Jährige gegen 20.30 Uhr einen lilafarbenen Stoffbeutel mit der hochwertigen VR-Brille der Marke „Microsoft Hololens 2“ in einem Wartehäuschen auf dem Bahnsteig zu Gleis 6 vergessen. 15 Minuten später nahm der gesuchte Mann die Tasche an sich und verließ den Bahnsteig in Richtung Osttunnel.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Bundespolizei

Der Mann trug schwarze Turnschuhe, eine dunkle Jeans, ein blau-weiß kariertes Hemd, eine grüne Kapuzenjacke und eine schwarze Kappe. Wer den Gesuchten erkennt und/oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, sollte sich an die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

