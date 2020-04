Essen: 35-Jähriger feuert mehrere Schüsse auf Cocktail-Taxi ab

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei stoppte in Essen einen 35-Jährigen, der um sich schoss.

Essen. Weil er auf der Straße keine Longdrinks bekam, schoss ein Essener auf ein Cocktail-Taxi. Pech für ihn, dass die Polizei gar nicht weit war.

Ein 35-Jähriger hat in Essen-Altendorf auf ein Cocktail-Taxi geschossen. Polizisten verfolgten den Essener durch den Stadtteil und nahmen in fest.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, sahen Polizisten im Einsatz am Samstag gegen 23.15 Uhr, wie der Mann mehrfach auf ein weißes Cocktail-Taxi feuerte, das an der Niederfeldstraße stand. Als sie den Streifenwagen stoppten, flüchtete der Schütze laut fluchend.

Der Schütze sprang auf die Motorhaube eines Autos

Mit der Waffe in der Hand spurtete er in die Serlostraße. Als er auf die Motorhaube eines geparkten Autos sprang, griffen die Beamten zu. Ihnen war nicht entgangen, dass der Mann die Waffe verloren hatte. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt, der Festgenommene mit zur Wache genommen. Der Grund für den Ausraster des Mannes war offenbar, dass er auf der Straße Longdrinks verlangt hatte, sie aber nicht bekam.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Essener wieder auf freien Fuß gesetzt. Wenig beeindruckt von seiner Festnahme fragte er die Beamten auf der Wache, ob er seine Schusswaffe denn vor Silvester zurück bekomme, da er ansonsten ja eine neue kaufen müsste.

Die Polizei klärt jetzt, ob der Beschuldigte neben dem Waffengesetz gegen weitere Gesetze verstoßen hat.