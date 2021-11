Essen: 2G gefährdet Rosenmontagszug in Kupferdreh

Essen-Ruhrhalbinsel. Karnevalsveranstaltungen finden nach der 2G-Regel statt. Für den Rosenmontagszug in Kupferdreh werde das nicht gehen, sagen die Veranstalter.

Der Hoppeditz ist bereits erwacht, doch Corona und die 2G-Regel bedeuten auch einen Mehraufwand für die Karnevalisten auf der Ruhrhalbinsel. Das betrifft zahlreiche Vereine und den Festausschuss Kupferdreher Karneval (FKK), der nicht zuletzt den großen Karnevalsumzug in Kupferdreh veranstaltet.

„Der Festausschuss Kupferdreher Karneval hat die Veranstaltung Hoppeditzerwachen bereits unter der 2G-Regel durchgeführt“, sagt Sabine Kost vom Vorstand des FKK. Nun werden alle Kupferdreher Vereine ihre Veranstaltungen auch so ausrichten. In diesem Monat November sei zumindest in Kupferdreh ohnehin nichts mehr geplant: „Man könnte sagen ,Gott sei Dank’ in der aktuellen Situation.“

Im Januar starten die Veranstaltungen der Karnevalsvereine

Wenn die Vereine noch vereinsinterne Planungen haben, dann werde dort auch ausschließlich nach 2G gehandelt. „Alle sind sich ihrer Verantwortung bewusst und wollen die Gesundheit aller anderen schützen“, betont Sabine Kost. Im Dezember werde der Karneval ohnehin ruhen, im Januar starten die Vereine wieder – alle Veranstaltungen weiterhin unter 2G. Sollte dann sogar 2G+ für Karnevalsveranstaltungen gelten, müssten die Organisatoren auch das prüfen lassen.

Der Festausschuss wiederum werde natürlich beim Rosenmontagszug keine 2G-Regel anwenden können. „Nicht jeder Besucher kann kontrolliert werden und nicht ganz Kupferdreh kann abgesperrt werden“, sagt Sabine Kost mit Blick auf die beliebte Tradition, an der tausende Besucher und zahllose Familien seit so vielen Jahren teilnehmen. Ob sie werden erneut am Straßenrand stehen können, wenn die Wagen an ihnen vorbeirollen, das ist derzeit völlig offen.

Die Lage bedeutet Planungsunsicherheit für die Essener Karnevalisten

Für die Organisatoren unter den Karnevalisten wie Sabine Kost bedeute die Situation aktuell erneut Planungsunsicherheit. Sie warteten nun ab, wie sich die Lage entwickele. „Wann dann genau eine Entscheidung getroffen wird, kann ich nicht sagen“, sagt sie. „Irgendwie hängt man wieder in der Luft.“

