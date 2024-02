Polizisten haben einen mutmaßlichen Sexualtäter in Essen überwältigt.

Missbrauch Essen: 23-Jähriger bietet Minderjährigen Geld für Sex an

Essen. Nach einem Übergriff auf zwei Mädchen (16/17) in der Innenstadt ermittelt die Polizei wegen sexuellen Missbrauchs und illegalen Aufenthalts.

Ein 23-Jähriger soll zwei minderjährigen Mädchen in der Essener Innenstadt Geld für Geschlechtsverkehr angeboten und eine der Jugendlichen gegen ihren Willen geküsst haben. Alarmierte Bundespolizisten stellten den Syrer im Hauptbahnhof. Gegen den Mann, der sich illegal in Deutschland aufhält, wird nun unter anderem wegen sexueller Nötigung und Missbrauchs ermittelt.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatten die beiden 16 und 17 Jahre alten Opfer Bundespolizisten in der Nacht zum Sonntag um Hilfe gebeten. Ein unbekannter Mann habe ihnen mehrfach 500 Euro für Geschlechtsverkehr angeboten. Die 16-Jährige habe er gegen eine Hauswand gedrückt und geküsst. Erst als die junge Frau gegen sein Bein trat, habe er von ihr abgelassen.

Die Jugendlichen identifizierten den Mann aus Xanten

Nachdem der Fremde geflüchtet war, sahen ihn die beiden Essenerinnen im Hauptbahnhof wieder und fotografierten ihn. Mittels des Bildes fahndeten die Einsatzkräfte nach dem mutmaßlichen Sexualtäter, bis sie ihn in der Haupthalle entdeckten. Der Mann flüchtete Richtung Innenstadt, konnte aber am Limbecker Platz von Polizisten gestellt und gefesselt werden. Die beiden Jugendlichen identifizierten den Xantener zweifelsfrei, so die Behörde. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten 1225 Euro Bargeld. Zudem stellten sie ein abgelaufenes Ausweisdokument sicher.

