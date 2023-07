Essen: 23-Jährige nachts überfallen, Polizei zeigt Täterfoto

In der Margaretenstraße an der Stadtteilgrenze zwischen Holster- und Frohnhausen fand das Verbrechen statt. Viele Fragen sind noch offen.

Essen. Im Essener Stadtteil Holsterhausen ist eine Frau nachts in ihrer Wohnung überfallen worden. Die Polizei sucht einen der Täter mit einem Foto.

Die Polizei Essen sucht mit einem Fahndungsbild nach einem Mann, der eine wichtige Rolle in einem Delikt spielt, dessen Hintergründe noch unklar sind.

Der Mann soll Ende Juni 2022 mit einem Komplizen eine Frau (23) in ihrer Wohnung an der Margaretenstraße überfallen haben. Dazu klingelten die beiden Männer gegen 4.30 Uhr am Morgen mehrfach an der Wohnung der Frau.

Aggressiver Blick, dicke Halskette: Dieses Foto des Tatverdächtigen aus seinem eigenen Social-Media-Profil benutzt die Polizei jetzt, um den Mann ausfindig zu machen. Foto: Polizei Essen

Als die Frau die Tür geöffnet hatte, attackierten die Männer die Bewohnerin, bedrohten sie mit einem Messer und forderten Bargeld. Als ein Bekannter der 23-Jährigen helfen wollte, setzten die Täter Pfefferspray ein. Die Täter konnten fliehen.

Offen ist: Kannten sich Täter und Opfer?

In welchem Verhältnis Täter und Opfer stehen, ist noch unklar. Keine Erklärung gibt es bislang auch für die Frage, warum die Frau überhaupt nachts um halb fünf ihre Wohnungstür öffnete.

Mit einem Foto aus dem Social-Media-Profil des einen Täters versucht die Polizei jetzt, einen der Männer ausfindig zu machen.

Gefragt wird: Wer kennt diesen Mann oder weiß, wo er sich aufhält? Hinweise an 0201/829-0.

