Essen: 200 Polizeibeschäftigte machen Arbeitgeber Druck

Essen/Mülheim. Die Gewerkschaft der Polizei hat zu einer aktiven Mittagspause in Essen aufgerufen. Der Grund sind die stockenden Tarifverhandlungen.

In den kontroversen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Essen zu einer „aktiven Mittagspause“ aufgerufen: Rund 200 Beschäftigte der Behörde protestierten am Dienstag auf dem Vorplatz der Inspektion Süd an der Theodor-Althoff-Straße, um sich „gegen die Blockadehaltung der Arbeitgeber zu wehren“, wie es Heiko Müller als GdP-Kreisgruppenvorsitzender deutlich machte.

Die Gewerkschaft der Polizei, die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, die Bildungsgewerkschaft GEW und der Deutsche Beamtenbund fordern von den Bundesländern fünf Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat. Damit soll nicht nur die enorm gestiegene Inflationsrate ausgeglichen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes nachhaltig gestärkt werden, heißt es.

Kein Angebot ist „ein Schlag ins Gesicht“

„Das Einzige, was den Arbeitgebern bisher dazu eingefallen ist, ist die Forderung, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst die Tariferhöhung durch eine schlechtere Eingruppierung selber finanzieren sollen. Vorher wollen sie kein Tarifangebot auf den Tisch legen“, kritisierte Heiko Müller. Kein akzeptabeles Angebot sei für alle Polizeibeschäftigten „ein Schlag ins Gesicht“.

An der Protestaktion, die die GdP „als tollen Erfolg“ verbuchte, beteiligten sich Polizistinnen und Polizisten, aber auch die Tarifbeschäftigten und Verwaltungsbeamtinnen und -beamten aus Essen und Mülheim. (j.m.)

