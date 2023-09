Essen: 200-Euro-Schein abgelegt: Dieb (16) greift sofort zu

Essen. In einem Schnellrestaurant im Essener Hauptbahnhof reagierte ein Dieb blitzschnell, als ein Kunde vor ihm einen Geldschein auf dem Tresen ablegte.

Erfolglos ausgegangen ist der Versuch eines räuberischen Diebstahls für einen 16-Jährigen. Das berichtet die Bundespolizei. Der Jugendliche stand in der Nacht auf Freitag (22. September) in der Warteschlange in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof. Der Kunde vor ihm wollte mit einem 200-Euro-Schein bezahlen. Der Angestellte erklärte, sein Geschäft nehme keine 200-Euro-Banknoten an. Da legte der Kunde den Geldschein auf den Verkaufstresen, um in seiner Geldbörse nach einer EC-Karte zu suchen. Diesen Moment nutzte der 16-Jährige aus, ergriff die Banknote und erklärte, er könne wechseln in kleine Scheine – aber draußen vor dem Restaurant.

Vor dem Schnellrestaurant drohte der 16-Jährige dem Syrer

Der Kunde, ein syrischer Staatsbürger, folgte dem 16-Jährigen. Vor dem Restaurant packte der 16-Jährige den Syrer und drohte, sein Messer herauszuholen. Der Täter griff die Umhängetasche des Opfers, ließ dann von dem Syrer ab und flüchtete.

Die Bundespolizei fand den 16-Jährigen wenige Minuten später in der Nähe. Der 16-Jährige war in Begleitung eines 19-Jährigen. Beim 19-Jährigen fand die Bundespolizei Kokain. Die 200-Euro-Note fand die Bundespolizei bei dem 16-Jährigen nicht. Jetzt läuft ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls. Der 16-Jährige hat bei der Polizei bereits eine dicke Akte.

