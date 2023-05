Essen: 19-Jähriger fährt ohne Papiere – und baut Unfall

Essen. Mit großem Aufwand hat die Polizei einen 19-Jährigen gestellt, der ohne Führerschein mit einem Smart unterwegs war.

Mit großem Aufwand hat die Polizei Essen in der Nacht auf Dienstag, 9. Mai, einen Autofahrer gesucht – und gefunden.

An der Gladbecker Straße hatte die Polizei eine Kontrolle aufgebaut – der 19-Jährige musste zur Seite fahren, die Polizisten wollten die Papiere des 19-Jährigen sehen. Doch der gab Gas und brauste über den Gehweg davon, schaltete während seiner Flucht noch die Scheinwerfer des Autos aus.

Der junge Mann flüchtete zu Fuß

Die Folge: Der 19-Jährige krachte mit seinem Smart an der Nienhausenstraße gegen einen geparkten Mercedes. Der junge Mann flüchtete zu Fuß, sein Beifahrer (20) ebenfalls. Die Polizei leitete eine Fahndung an, setzte auch einen Spürhund ein sowie einen Hubschrauber.

Der Hund hatte den richtigen Riecher und führte die Polizisten zu einer Kleingartenanlage am Westerdorfplatz. Dort sprach ein Mann (50) die Polizisten an: Er habe soeben mit seinem Sohn telefoniert, der vor der Polizei geflüchtet sei. Sein Sohn habe sich jetzt in der Kleingartenanlage versteckt.

Der 19-Jährige gab sofort alles zu

Die Polizisten fanden den jungen Mann, der sofort alles zugab. Er habe keinen Führerschein, erklärte er.

Die Polizei stellte den beschädigten Smart sicher. Den 19-Jährigen erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein, Unfallflucht und anderer Delikte.

