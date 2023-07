Essen: 18-Jährige soll Mann lebensgefährlich verletzt haben

Essen. Blutige Auseinandersetzung in Gerschede: 18-Jährige und 27-Jähriger sollen versucht haben, sich gegenseitig umzubringen, so die Ermittler.

Am Tag nach der blutigen Auseinandersetzung eines Paares in einer Wohnung in Essen-Gerschede gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von versuchtem wechselseitigen Totschlag aus. Eine verletzte 18-jährige Deutsche ohne festen Wohnsitz und ein 27-jähriger Guineer aus Essen sollen am Sonntag in einer Wohnung an den Gerscheder Weiden versucht haben, sich gegenseitig umzubringen.

Der Mann hat dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die junge Frau wurde nach einer Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen und landete anschließend im Gewahrsam der Polizei, berichtete deren Sprecherin Sonja Kochem am Montagmittag.

Eine Mordkommission ermittelt, um die Hintergründe und den Ablauf der gewaltsamen gegenseitigen Angriffe zu klären.

Da sich der mutmaßlich bewaffnete 27-Jährige beim Eintreffen der Polizei noch in der Wohnung des Mehrfamilienhauses befand und nicht auf die Einsatzkräfte reagierte, waren Spezialeinsatzkräfte angefordert worden, die den lebensgefährlich Verletzten fanden. Er wurde von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

