Essen: 16-Jähriger nach Disko-Besuch brutal überfallen

Essen/Mülheim. Zwei Unbekannte haben einen jungen Mülheimer in der Essener Innenstadt überfallen. Einer der Männer schlug auf ihn ein und beraubte ihn.

Nach einem Besuch einer Diskothek am Kopstadtplatz in der Essener Innenstadt ist ein 16-Jähriger von einem Duo so brutal überfallen worden, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, habe der Mülheimer am Samstagmorgen gegen 2 Uhr die Disko verlassen. Auf dem Weg zum Hauptbahnhof wurde er von zwei Unbekannten verfolgt, die ihm bereits aufgefallen waren, als sie sich mit einem Türsteher stritten.

Einer der Männer sprach ihn in Höhe des Kennedyplatzes an und verlangte Geld. Als der 16-Jährige sagte, er habe nur wenig Bargeld dabei, schlug der Unbekannte zu. Zudem soll er ein Messer gezückt haben. Nach einem weiteren Fausthieb flohen beide Männer mit der Bauchtasche ihres Opfers - einer in Richtung Vereinstraße, der andere in Richtung Salzmarkt. Der 16-Jährige wurde durch einen Rettungsdienst versorgt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den beiden Unbekannten geben können. Einer ist 1,75 Meter groß und kräftig. Er hat längeres schwarzes Haar, das er nach hinten frisiert trug, und einen schwarzen Drei-Tage-Bart. Er trug eine rote Kappe, eine schwarze Weste, eine enge schwarze Hose und eine dicke Halskette.

Sein Komplize ist 1,85 Meter groß und sehr schmal. Er trug eine glänzende weiße Jacke (möglicherweise von der Marke Moncler) und eine schwarze Hose.

Zeugen sollten sich an die Polizei Essen unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 wenden.

