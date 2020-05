Polizisten mussten einem 16-Jährigen in Altenessen Handfesseln anlegen, um ihn zu bändigen.

Widerstand Essen: 16-Jähriger hantiert mit Pistole und greift Beamte an

Essen. Auf einem Spielplatz in Altenessen stellten Polizisten bei der Durchsuchung eines Jugendlichen einen Schlagring und eine Softairpistole sicher.

Ein 16-Jähriger hat auf einem Spielplatz in Altenessen-Süd mit einer Softairpistole hantiert und alarmierte Polizisten angegriffen.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, wurden der Polizei am Mittwoch gegen 19.15 Uhr mehrere verdächtige Personen auf einem Spielplatz an der Rahmstraße gemeldet. Darunter sei ein Jugendlicher, der offenbar mit einer Schreckschusspistole und einem Totschläger hantiere.

Als die Beamten an dem Spielplatz eintrafen, stießen sie an einer Sitzbank auf einen 16-Jährigen, einen 20-Jährigen, einen 34-Jährigen und eine 17-Jährige. Auf den jüngsten im Bunde passte die Beschreibung der Zeugen.

Der alkoholisierte 16-Jährige landete schließlich im Gewahrsam

Als die Polizisten den Jugendlichen nach den gemeldeten Gegenständen durchsuchen wollten, wurde er aggressiv und widersetzte sich den Anweisungen der Beamten, so die Polizei. Er versuchte, die Durchsuchung zu unterbinden und musste gefesselt werden.

In seiner Jackentasche fand sich ein Schlagring und in einem Gebüsch eine Softairpistole und ein Fahrradständer, den die Zeugen vermutlich für den Totschläger gehalten haben. Währenddessen verhielt sich der 16-Jährige weiter aggressiv, unterschritt den Mindestabstand zu den Polizisten, spuckte um sich und drohte den Beamten, berichtete die Behörde.

Auch im Streifenwagen und auf der Wache beruhigte er sich nicht. Da der Jugendliche zudem Alkohol getrunken hatte, landete er schließlich im Gewahrsam.

