Essen: 16-Jährige betatscht - Mutiger Zeuge wird verprügelt

Essen. Zwei Männer haben eine Jugendliche im RE2 belästigt. Als sich ein 22-Jähriger einschaltet, gehen sie auf ihn los. Polizei fahndet mit Foto.

Ein 22-Jähriger wollte einer 16-Jährigen helfen, die von zwei Unbekannten in einem Regionalexpress betatscht wurde - dabei wurde der junge Mann selbst zum Opfer: Die beiden Männer gingen auf ihn los. Jetzt fahndet die Bundespolizei mit einem Foto nach den beiden Schlägern.

Wer die Gesuchten erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Bundespolizei

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte der couragierte junge Mann die sexuellen Übergriffe am 1. Januar gegen 8.30 Uhr im RE 2 beobachtet. Die Männer sollen die Minderjährige berührt und gestreichelt haben, so die Bundespolizei. Als der Zeuge eingriff, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, doch dann schlugen die Unbekannten mehrmals zu. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Zum Tatzeitpunkt trugen beide Männer eine Jeanshose sowie schwarze Jacken. Einer war mit einem weißen Pullover und der andere mit einem türkisfarbenen Kapuzenpullover bekleidet.

Hinweise auf die Gesuchten oder ihrem Aufenthaltsort nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

