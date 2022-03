Essen: 15 Kinder und Jugendliche gehen auf drei Mädchen los

Essen. Nach einem Angriff am Limbecker Platz sucht die Polizei Zeugen. Drei 13 und 14 Jahre alte Opfer erlitten Blutergüsse und klagten über Schmerzen.

Nach einem brutalen Angriff einer Gruppe von etwa 15 Kindern und Jugendlichen auf drei 13 und 14 Jahre alte Mädchen in der Fußgängerzone der Essener Innenstadt hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Bei der Attacke erlitten die Opfer Blutergüsse und klagten anschließend über Schmerzen.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, geriet das Trio am Montag gegen 17.15 Uhr am Limbecker Platz mit der größeren Gruppe aus Mädchen und zwei bis vier Jungen in Streit geraten. Plötzlich schlugen mehrere Angreiferinnen auf die 13- und 14-Jährigen ein und schubsten sie.

Als die drei auf dem Boden lagen, wurde weiter auf sie eingetreten und -geschlagen, so die Polizei. Eines der Opfer verlor seine Brille, die mutwillig zertrampelt wurde.

Drei der Angreiferinnen können beschrieben werden

Für drei der mutmaßlichen Täterinnen liegt der Polizei eine Personenbeschreibung vor. Eines der Mädchen hatte dunkle Haare zum Dutt gebunden und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und einem blauen Pullover.

Eine der Begleiterinnen trug eine Brille und einen schwarzen Pullover. Eine dritte hatte ihre dunklen Haare zu einem Zopf gebunden und war bekleidet mit einem schwarzen Pullover.

Die Polizei Essen bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tätergruppe oder Identität einzelner Täter geben können, sich unter der der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

