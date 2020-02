Essen: 14-Jähriger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

In Essen-Stoppenberg ist ein 14-Jähriger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Essen. In Essen-Stoppenberg ist ein Jugendlicher unvermittelt auf die Straße gelaufen, so die Polizei. BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Ein 14-Jähriger ist auf der Köln-Mindener-Straße in Essen-Stoppenberg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, war ein 70-Jähriger in seinem BMW in Richtung Palmbuschweg unterwegs, als der 14-Jährige kurz nach der Einmündung Josef-Hoeren-Straße offenbar unvermittelt über die Straße rannte. Der Senior konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Jugendlichen.

Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.