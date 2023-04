Essen: 14-Jähriger ohne Zugticket bedroht Bundespolizisten

Essen. Ein Jugendlicher wurde ohne Ticket in einer Bahn erwischt. Als ihn Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen in Empfang nahmen, wurde er aggressiv.

Ein erwischter Schwarzfahrer (14) hat in der Nacht zum Dienstag Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof beleidigt und bedroht.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hatte eine Zugbegleiterin der Regionalbahn 40 die Beamten informiert, dass der Jugendliche ohne Ticket erwischt worden. Sie bat um Unterstützung. Als die Einsatzkräfte an Gleis 5 eintrafen, versuchte der 14-Jährige zu flüchten, was aber unterbunden werden konnte.

Um die Identität des Minderjährigen feststellen zu können, brachten ihn die Beamten zur Wache. „Auf dem Weg dorthin leistete der Essener Widerstand und stemmte sich gegen die Laufrichtung“, heißt es in einem Bericht der Bundespolizei. Nachdem der Jugendliche sein aggressives und unkooperatives Verhalten einstellte, konnten Bundespolizisten seine Identität klären. Sein Sorgeberechtigter holte den 14-Jährigen schließlich ab.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung und Erschleichens von Leistungen ein.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen